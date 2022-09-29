Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年9月29日星期四
常識天下 第256期
官津小一數人頭 多減14班 按年淨減62班跌幅擴大 中一減22班
考評局推按校收費操卷平台 慶45周年展盧寵茂放榜舊照
世界之最：國歌之最
世界之最：世界國歌之最
新聞有常識：廣告可促銷？
奇妙大自然：尋找動物的足迹（衣服篇）
時事懶人包：虐兒舉報分級制
解讀關鍵詞：中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration）
中外人物：英揆卓慧思
知識寶庫：「國潮」消費崛起 青年興起穿漢服
圖看議題：元宇宙
價值觀解碼：文化及文明傳承
世界之最：世界國歌之最
prev
next
【明報專訊】國歌用於大型儀式，以表現國家民族特點，內容主要是讚揚國家、君主。大部分國家都有國歌，有慷慨激昂，有抒情柔和，也有古典優雅。來看看「國歌之最」吧！
上 / 下一篇新聞
官津小一數人頭 多減14班 按年淨減62班跌幅擴大 中一減22班
考評局推按校收費操卷平台 慶45周年展盧寵茂放榜舊照
世界之最：國歌之最
世界之最：世界國歌之最
新聞有常識：廣告可促銷？
奇妙大自然：尋找動物的足迹（衣服篇）
時事懶人包：虐兒舉報分級制
解讀關鍵詞：中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration）
中外人物：英揆卓慧思
知識寶庫：「國潮」消費崛起 青年興起穿漢服
圖看議題：元宇宙
價值觀解碼：文化及文明傳承
官津小一數人頭 多減14班 按年淨減62班跌幅擴大 中一減22班
考評局推按校收費操卷平台 慶45周年展盧寵茂放榜舊照
世界之最：國歌之最
新聞有常識：廣告可促銷？
奇妙大自然：尋找動物的足迹（衣服篇）
時事懶人包：虐兒舉報分級制
解讀關鍵詞：中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration）
中外人物：英揆卓慧思
知識寶庫：「國潮」消費崛起 青年興起穿漢服
圖看議題：元宇宙
價值觀解碼：文化及文明傳承
prev
next