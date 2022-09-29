教育
常識天下 第256期

世界之最：世界國歌之最

【明報專訊】國歌用於大型儀式，以表現國家民族特點，內容主要是讚揚國家、君主。大部分國家都有國歌，有慷慨激昂，有抒情柔和，也有古典優雅。來看看「國歌之最」吧！

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