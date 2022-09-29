考評局推按校收費操卷平台 慶45周年展盧寵茂放榜舊照

即時發成績 估算級別

為慶祝45周年，考評局昨在荃灣評核中心展出多件藏品（見表），包括1978年首屆中學會考的舊剪報，現任醫務衛生局長盧寵茂當年考獲七優二良見報。

考評局昨亦宣布推出DFS，涵蓋數學、經濟、物理、化學、生物，以及企業、會計與財務概論科歷屆多項選擇題（MC）。以數學科為例，學生可在系統揀選不同課題和難度的MC題，完成後即時獲得「診斷報告」，估算學生屬於A、B、C、D中的等級，分別近似DSE取第5級、第4級、第3級、第2級或以下，分析學生對該科不同學習概念的強弱項。考評局評核科技及研究主管蕭偉樂說，DFS與DSE分7級成績不盡同，稱真正公開試包含MC以外多樣題型。

下月起申請 限30校

考評局下月起接受學校報名申請使用DFS，每校須付5萬元全期費用，名額30間學校，已訂購香港教育城「網上試題學習平台」可優先參加。DFS計劃下，每校可派4個不同科目的教師參加合共15小時的擬題培訓。

研大數據出題 AI改卷

考評局秘書長魏向東說，展望未來，全球考評機構邁向數碼化，此外疫情增加電腦化考試，考評局正研究數碼化評核系統，包括利用大數據分析「智能化出題」、試後部分題目採用AI改卷，希望未來幾年全面推出，未明言時間表。

後年起DSE內地同步開考

另外，2024年起，DSE首次可在內地同步開考，合資格內地港人子弟學校獲考評局批准後可成為「與考學校」。被問獲批學校數目，魏向東僅稱收到不同查詢、有學校有意申請，「是否一定2024年發生仍未知」，強調會確保內地試場遵從公平、公開、公正原則。

由於DSE在5*至5**採取「拉curve」制度，外界質疑倘內地生應試並搶佔高分，影響本港考生成績。魏向東昨稱，正做相關研究，「試卷會一齊改，但他們（內地應考者）會否計入我們（香港考生）分數分佈，正在研究」。