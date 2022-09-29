官津小一數人頭 多減14班 按年淨減62班跌幅擴大 中一減22班

教局稱涉搬遷轉校移入移出

教育局昨稱，開班數受多項因素影響，數字調整往往反映了適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動，包括搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀），以及移入或移出本港的學童人口等。

小學上學年減55班小一，今學年減62班，跌幅再擴大。津貼小學議會主席胡艷芬稱，「數人頭」（點算在學人數）後再減14班的情况，屬預期之內，教界目前最期望穩定學校數目，學校不因減班而被殺校。她稱，小學界未來會繼續與教育局商議，包括爭取將每班兩個叩門名額減至1個，減少學生流動，並由局方行政主導落實安排；亦希望因調整班數出現的超額教師，可獲准保留，以支援有特殊學習需要、弱勢家庭的學生。胡艷芬又稱現時是全港落實小班教學的好時機。

教界：望不因減班殺校

「數人頭」後公營中學共減22班中一。上學年兩間港島東區的資助中學僅開辦1班中一，閩僑中學最終因特別視學未達良好水平，現時以「按人數資助模式」營辦中一；明愛柴灣馬登基金中學已停辦中一。教育局昨回覆，本學年無其他開辦1班中一而須申請發展方案的公營中學。

香港中學校長會主席連鎮邦稱，早前校長會向特首提交對2022施政報告的建議，首要是善用學童人口下降機遇發展優質教育。他稱，政府掌握人口數字，認為可就每區需要，彈性減派、調節每班派位人數，認為每班學生人數減少，可提升師生互動、提高學習效能。他稱教育界期望跟政府溝通，於學生人口下跌事宜上達至真正「軟着陸」，了解方案的詳情及時間表，令學習環境穩定。

就學生人口未來持續下降，教育局重申會與教育界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，務求採取多管齊下的措施，以「軟着陸」為目標。局方稱會以身作則，停辦長期收生不足的學校，或將位處有過多學額地區的學校跨區重置。