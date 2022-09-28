教育
語文同樂 第591期

視聽之娛：毛孩療癒物語

【明報專訊】無論今天遇上什麼不順心的事，只要打開家門，看到寵物奔到腳前迎接，煩惱與不快頓時消失。日本導演犬童一心的新電影《好狗不見了Haw》，為觀眾譜出治癒心靈的溫暖物語。

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