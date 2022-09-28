理大學者指導 中學生研禪繞藝術減壓成效

學生有所成長 盼各界支持類似計劃

針對「以遠距康復治療的模式，禪繞藝術對提升青少年精神健康成效」的研究小組，由5名高中生組成。他們招募了32人，再分別派往治療組、控制組，前者有職業治療師、禪繞畫認證導師指導，在一小時內繪畫禪繞畫，後者則自由繪畫。研究顯示，按問卷自評結果，治療組的參加者壓力程度有顯著下降，控制組的情况維持不變。

該組學員之一、德望學校高中生何明頤說，生活和讀書過程都承受不少壓力，驅使她對不同減壓方法感好奇，「平時做令人放鬆的事，如彈琴、玩樂器、畫畫，好想看看背後原理是什麼，禪繞畫可作為一個媒介」。指導該組的理大康復治療科學系副教授黎婉儀說，今次研究是先導計劃，另有大學生團隊正做更深入研究，「學習（減壓）過程中，所學可用回在自身或朋友上」。

政府推出「共創明Teen計劃」，學員招募今天截止。黎婉儀說，在理大的計劃中樂見學生有所成長，「做教育，希望培育下一代，無論日後是否揀這科，過程中有收穫已經好好，包括思維模式有改變」，希望社會各界多支持類似計劃。副校長（學生及環球事務）楊立偉說，高中學員在計劃內可參加國際學術會議，開拓眼界，希望讓學生更早認識感興趣的領域。

另一研究小組由4名高中生組成，研究「使用三維超聲波評估脊柱側彎」，其間學用一款便攜式三維超聲波儀器，並評估參加者不同站姿會否影響收集數據，結論是參加者的雙手前臂、手掌貼牆，屬最佳站姿，讓儀器可更精準量度脊椎。該組學員、新界鄉議局元朗區中學高中生黃卉之說，該研究啟發了她對研究的興趣，希望日後可嘗試撰寫論文。