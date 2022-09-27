教育
星笈中文 第070期

寫作立意庫：申鳴故事的立意及聯想

【明報專訊】2021年文憑試節錄了《說苑．立節》中申鳴的故事，講述孝子申鳴在忠與孝之間的抉擇。今期以此為切入點，談忠與孝之間的矛盾。

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