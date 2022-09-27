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2022年9月27日星期二
星笈中文 第070期
疫下年失百場實體交流 0+3未全消障礙 浸大潘明倫嘆星台搶走藝術交流
申請逾10倍 浸大創意藝術學院兩課程酌情多收
「直接錄取」納206課程 醫科增港大減中大
文言遷移：忠孝兩難全？
寫作立意庫：申鳴故事的立意及聯想
文言遷移：忠孝之間——中式道德難題的孔孟解答
文本細讀：綠帽疑雲——毛姆〈萬事通〉
寫作立意庫：申鳴故事的立意及聯想
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【明報專訊】2021年文憑試節錄了《說苑．立節》中申鳴的故事，講述孝子申鳴在忠與孝之間的抉擇。今期以此為切入點，談忠與孝之間的矛盾。
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疫下年失百場實體交流 0+3未全消障礙 浸大潘明倫嘆星台搶走藝術交流
申請逾10倍 浸大創意藝術學院兩課程酌情多收
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