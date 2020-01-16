「直接錄取」納206課程 醫科增港大減中大

中大56個最多 城大2增至23

中大參與課程數量連續兩年成眾院校最多，維持56個課程參加計劃，惟比對兩年課程名單，中大醫科、音樂等課程已剔走。港大則加入內外全科醫學士、藥劑學等。根據港大醫科課程要求，申請人中五成績須達全級頭10%，並將課程列入大學聯招（JUPAS）的首三志願（Band A）等。

上屆僅得兩課程參與計劃的城大，今屆增至23個，包括法律、創意媒體學院多個課程。浸大由去屆3個，增至今屆15個課程，當中包括傳理學、「環球螢幕演技藝術」、社會工作學士等。

提名期10．6至12．7

教育局表示，第二屆計劃提名期為下月6日至12月7日，每校可推薦兩名在個別學科或範疇具特殊才華及興趣的學生參加，每名學生只可獲推薦一個課程，大學將安排所有獲薦學生面試，並在2023年DSE放榜前向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。