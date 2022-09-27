申請逾10倍 浸大創意藝術學院兩課程酌情多收

潘明倫指政府要提升市民藝術眼光

今年7月起至11月2日，香港藝術館舉行「走進巴洛克」展覽，潘明倫為作品設計巴洛克音樂及聲音景觀，讓觀眾彷彿回到16至17世紀，他留意到不少市民排隊逾一小時入場欣賞。他說政府有責任引入各類藝術作品，觸發市民好奇心，「包括古、今、超現實、Art-Tech主題的作品，教市民分辨什麼是好、什麼不好，看完之後自然希望下一次有同樣高水準的體驗」。

浸大創意藝術學院轄下設有電影學院、音樂學院、視覺藝術院，兩個新辦本科課程為藝術及科技文理學士（榮譽）、工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）。潘明倫說樂見課程受歡迎，經大學彈性批出學額，分別取錄46和19人（包括大學聯招(JUPAS)及非聯招申請），「由於Band A（首三志願）數字超出學額十幾倍，兩個課程都酌情收多幾人」。他說，該院未來方向是續收多元國籍學生，不會清一色取錄非聯招申請人，亦不會在聯招佔比設限。至於浸大整體發展方向，他希望各學院都有科目融合創意科技，例如將運動和科學結合，培育人才應對本港人口老化。

稱創作空間廣 未見國安法影響

《港區國安法》推出後，有本地插畫家稱留港精神壓力大，離港是為繼續創作。潘明倫說未看到國安法的相關影響，形容本港創作空間「非常廣泛」。他說社會上有人用藝術去宣傳理念，但少有校內學生如此，「這班年輕學生多數純粹為興趣，長大後如何表達自己想法、思想，他們慢慢會學懂」。