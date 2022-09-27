疫下年失百場實體交流 0+3未全消障礙 浸大潘明倫嘆星台搶走藝術交流

明報記者 鄧佾文

樂隊不願「坐疫監」 延期訪港

浸大2015年起與多間海外大學合辦「跨文化合作計劃（Transcultural Collaboration）」，潘明倫說，各地學生會雲集本港，在浸大啟德校園創作視覺藝術，「但這兩年浸大的主辦權被取代，曾轉去台灣。有份合辦的新加坡院校也好aggressive（進取），搶走不少活動」。此外，他早前邀請弦樂四重奏隊伍訪港演出，原洽談成功，但後來各地對外開關，「經理人打來說無可能來香港坐14天（檢疫）監」，料延至明年1月訪港。

外地活動變實體 港方獨留網上

潘明倫身兼樂團指揮，疫情前每月到海外擔任指揮、演講等，「外出與人建立關係，對（浸大）教與學有幫助，別人更願意和我的同事合作交流」。不過，他說由浸大與東京、倫敦、蘇黎世等7間大學組成的「校園共享（Shared Campus）」藝術交流平台，疫下難有實體交流，對上一次見面已是3年前，「起初大家轉到網上，後來歐洲開關，就轉回實體，得我一個在網上。其實這種交流很不理想，別人開會到一半已忘記我在網上，關係亦難維繫」。

入境放寬至0+3，潘說所認識的音樂家、指揮家和學者，或擔心本港檢疫措施仍存變數，「別人可能仍覺得不方便，有些更說要『睇定啲』，等到0+0才講」。他期望政府最終放寬至0+0，稱訪港藝術家、獨奏者等有時下一站便到內地、東南亞城市，「香港是轉折站」，相信本港全面開放亦令其他城市受惠。

長期檢疫嚴 有外籍教授辭任

除了實體的學術交流減少，潘明倫說，浸大有個別外籍教授因本港長時間有嚴格檢疫安排，決定辭任回國。他說，一般教授合約12個月，除非出境參加學術會議、發表論文等，要取長假期離港未必可行，「常說要國際化，如果老師學生不出去，流動性太低，好難國際化」。