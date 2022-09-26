教育
常識學堂 第248期

我的生命：脊椎側彎

【明報專訊】結構性脊椎側彎是脊椎在結構上無法解釋的畸形，包括脊骨天生左右融合不平均，愈長愈歪。根據個案統計，脊椎側彎有約三分之一的遺傳傾向，但目前科學仍未有證據能解釋脊椎側彎的成因、正確的處理方法等。

上 / 下一篇新聞