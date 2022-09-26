教育
智學公民 第034期

快問快答：三司十五局

【明報專訊】2022年7月1日起，政府由三司十三局重組成三司十五局，包括增設3名副司長及「文化體育及旅遊局」，運輸及房屋局亦分拆為「房屋局」和「運輸及物流局」等。

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