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2022年9月26日星期一
智學公民 第034期
IVE生研智能巴士站 冀免長者殘障被飛站
租光房助儲蓄 大學生3年買二手居屋
中大醫科生白袍禮 陳家亮：勿為圖利失誠信
議題解碼：無家者
議題解碼：餐風露宿 無家悲歌
公民點對點：韓劇《非常律師禹英禑》爆紅 扭轉自閉症刻板印象？
快問快答：三司十五局
英譯概念：Land Development
我的生命：護脊有法
我的生命：脊椎側彎
新聞解碼：虎豹樂圃 疫下停運
生活與科學：解開遺傳病秘密
快問快答：三司十五局
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【明報專訊】2022年7月1日起，政府由三司十三局重組成三司十五局，包括增設3名副司長及「文化體育及旅遊局」，運輸及房屋局亦分拆為「房屋局」和「運輸及物流局」等。
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