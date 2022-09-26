租光房助儲蓄 大學生3年買二手居屋

身兼多職 月儲6000元超額完成

早於約3年前，文文因家庭問題離開原本住所，投靠親戚家。她形容寄人籬下的生活難免出現爭執，幸獲社工協助，終與母親以市價25%租住位於中西區的「光房」，與另一對母女共住約400多呎單位。她稱「光房」鄰近大學且屬私人樓宇，環境較安全，能安心居住，尤其是新冠疫情期間大多數時間要留家，住屋質素改善亦令她身心得以休息。

有權利就有義務，所有入住「光房」的申請人都要訂立「三年向上流動計劃」， 文文與母親入住前已訂計劃，包括每月儲蓄3000元，在3年租期儲下10萬元，以便遷出後能租住與「光房」質素相若的單位。文文過去3年身兼多職，包括替學生補習及做文書工作，每周工時最高可達50小時，平均每周約25小時，月入約萬元，月儲6000元，最終儲得20萬元，超額完成，並以綠表資格買入二手居屋，改善未來住屋質素。

創辦人：信青年能靠雙手向上流

「要有光」創辦人余偉業指出，社會有不少「好想搏」的短貧青年，余深信他們能靠自己雙手向上流動，故設立「三年向上流動計劃」，文文更是成功案例。他透露將以18歲至20多歲青年為目標對象，料於年底前推出青年光房計劃。