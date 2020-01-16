IVE生研智能巴士站 冀免長者殘障被飛站

【明報專訊】「長者看不到遠處巴士的字或因反光而看不清楚，導致未能上車……視障人士乘交通工具時，要舉紙牌，字體太細、反光都會導致司機留意不到他們而上不到車。」香港專業教育學院（IVE）「社區服務策劃及領航高級文憑」學生甄慧榆到訪長者中心、盲人輔導會及落區考察，發現長者、視障及殘障人士常遇到「飛站」問題，遂與同校兩名電腦及電子工程高級文憑學生合作，利用物聯網、雲端等技術設計「智能巴士站」，乘客使用應用程式（App）及設於車站的電子系統傳送指示，就可讓車長知道巴士站有人候車，避免「飛站」。
站設凸字掣揀路線
車內藍燈提司機下站有客
「智能巴士站」設於車站的系統，按鈕分上下兩行及有凸字設計，方便輪椅和視障人士使用。乘客在系統或手機App選擇路線後，系統會透過LoRa，即低功耗、長距離的無線通訊技術，將信息傳送至即將抵達的巴士，司機提示燈會亮起藍燈，提醒下站有乘客。巴士到站後，車站系統會發出聲響提醒乘客上車。協助同學的IVE工程系講師杜璟庭稱，設計如同巴士的下車鐘，「乘客有按鈕說要下車，但從來沒有按鈕讓等待上車的人說要上車」，形容新設計令巴士變成升降機，無人上下車便毋須停站，增加行車效率。
「輪椅者易吸廢氣」 設空氣監察
「我們問輪椅人士，發現他們平日外出時，其水平線讓他們吸進很多廢氣，影響健康。」甄慧榆遂於「智能巴士站」加設空氣監察系統，蒐集車站的空氣污染數據，並傳送相關部門跟進，昐更有效安排車站位置、流量及設置低排放區，方便弱勢融入城市，「改善長者、視障、殘疫人士的交通困難，鼓勵他們外出」。
設計由構思至今歷時一年半，花費5000至6000元，最近獲市建局及職業訓練局合辦的「智SMART新生活」創意工程及建築設計比賽的金獎及最佳創意設計獎。甄慧榆指最困難是對電子科技不熟悉，起初只能用紙皮展示想法，後來找到電腦及電子工程系同學合作，才可製成產品。杜璟庭認為透過跨學科學習，同學能突破學科盲點，「例如工程科學生習慣以技術方向思考如何解決不同困難，但經常對着電腦、電子、機器，反而忽略了人的方面」。
團隊正尋找創科基金，盼能獲得支持，於年底前改善系統外觀、加設防水功能等，再聯絡運輸署及巴士公司等在社區實測。