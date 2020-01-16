IVE生研智能巴士站 冀免長者殘障被飛站

站設凸字掣揀路線

車內藍燈提司機下站有客

「智能巴士站」設於車站的系統，按鈕分上下兩行及有凸字設計，方便輪椅和視障人士使用。乘客在系統或手機App選擇路線後，系統會透過LoRa，即低功耗、長距離的無線通訊技術，將信息傳送至即將抵達的巴士，司機提示燈會亮起藍燈，提醒下站有乘客。巴士到站後，車站系統會發出聲響提醒乘客上車。協助同學的IVE工程系講師杜璟庭稱，設計如同巴士的下車鐘，「乘客有按鈕說要下車，但從來沒有按鈕讓等待上車的人說要上車」，形容新設計令巴士變成升降機，無人上下車便毋須停站，增加行車效率。

「輪椅者易吸廢氣」 設空氣監察

「我們問輪椅人士，發現他們平日外出時，其水平線讓他們吸進很多廢氣，影響健康。」甄慧榆遂於「智能巴士站」加設空氣監察系統，蒐集車站的空氣污染數據，並傳送相關部門跟進，昐更有效安排車站位置、流量及設置低排放區，方便弱勢融入城市，「改善長者、視障、殘疫人士的交通困難，鼓勵他們外出」。

設計由構思至今歷時一年半，花費5000至6000元，最近獲市建局及職業訓練局合辦的「智SMART新生活」創意工程及建築設計比賽的金獎及最佳創意設計獎。甄慧榆指最困難是對電子科技不熟悉，起初只能用紙皮展示想法，後來找到電腦及電子工程系同學合作，才可製成產品。杜璟庭認為透過跨學科學習，同學能突破學科盲點，「例如工程科學生習慣以技術方向思考如何解決不同困難，但經常對着電腦、電子、機器，反而忽略了人的方面」。

團隊正尋找創科基金，盼能獲得支持，於年底前改善系統外觀、加設防水功能等，再聯絡運輸署及巴士公司等在社區實測。