Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
教育
2022年9月23日星期五
智叻中文Smarties' 第503期
港大畢業生平均月薪2.9萬 入教界人數跌人工升
教局數碼港合推STEAM教員培訓
升小下周一至五交表
中大深圳分校：全國生源質量穩步升
閱讀篇章：如實描繪 形象立體
閱讀篇章：〈洞〉胡燕青
閱讀篇章
閱讀篇章：參考答案
潮看文史：屎 尿
字遊打卡：暗黑旅遊的微笑
時事中文：買米知多少
小遊戲答案
字學中文：快刀斬亂麻
語文小錦囊：時間的刀子
機智小孩：東漢才女——蔡文姬
機智小孩：東漢才女——蔡文姬
prev
next
【明報專訊】六歲辨弦音
上 / 下一篇新聞
港大畢業生平均月薪2.9萬 入教界人數跌人工升
教局數碼港合推STEAM教員培訓
升小下周一至五交表
中大深圳分校：全國生源質量穩步升
閱讀篇章：如實描繪 形象立體
閱讀篇章：〈洞〉胡燕青
閱讀篇章
閱讀篇章：參考答案
潮看文史：屎 尿
字遊打卡：暗黑旅遊的微笑
時事中文：買米知多少
小遊戲答案
字學中文：快刀斬亂麻
語文小錦囊：時間的刀子
機智小孩：東漢才女——蔡文姬
港大畢業生平均月薪2.9萬 入教界人數跌人工升
教局數碼港合推STEAM教員培訓
升小下周一至五交表
中大深圳分校：全國生源質量穩步升
閱讀篇章：如實描繪 形象立體
閱讀篇章：〈洞〉胡燕青
閱讀篇章
閱讀篇章：參考答案
潮看文史：屎 尿
字遊打卡：暗黑旅遊的微笑
時事中文：買米知多少
小遊戲答案
字學中文：快刀斬亂麻
語文小錦囊：時間的刀子
prev
next