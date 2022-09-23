教育
智叻中文Smarties' 第503期

時事中文：買米知多少

【明報專訊】「你吃飯了嗎？」是我們常用的問候句。米飯在傳統飯桌上屬於主食；此外，米亦能煮成白粥，製成米粉等，故米對我們日常三餐十分重要。雖然本港的存米量充足，但原來我們要食「貴米」！

上 / 下一篇新聞

相關新聞