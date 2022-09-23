港大畢業生平均月薪2.9萬 入教界人數跌人工升

根據港大學生發展及資源中心「2021年畢業生就業調查數據」，2021年3856名全日制本科畢業生中，近九成人（3387人）回答了問卷。調查反映，73.1%人已獲聘，按年跌兩個百分點；繼續進修者上升，由2020年21.3%增至去年21.4%；離港返回原居地就業者，由2020年2.6%，升至4.5%。失業率則為1%。比對科大、理大及教大早前公布2021年本科畢業生數據，獲聘比率分別是73.1%、80.1%和79.5%。

逾半投身工商界 任公務員佔一成

以行業分類，調查指逾半港大2021年本科畢業生獲聘於工商界，平均月薪按年高近一成，升至近2.5萬元水平。投身教育者由前一年佔15.4%，減至13.5%，但平均月薪增加，升至近2.5萬元。加入公務員行列畢業生佔整體約一成，平均月薪3.9萬元，按年大增12.2%，人工是眾行業中最高。

整體而言，港大2021年本科畢業生平均月薪28,921元，按年升3.5%；如不計算醫科及牙科，整體平均月薪為25,231元，按年增加7.4%。月薪3萬或以上者，佔35.5%畢業生。

離港返原居地增 人事顧問：料檢疫礙探親

指移民潮影響 「教育事業萎縮」

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥說，教育行業受疫情影響，加上移民潮夾擊，部分學校收生數字下跌，富經驗的教師移民離職，行業的經營環境困難，形容「教育事業萎縮」，「學校空缺多，填補位置時又不一定聘請剛畢業的學生」，故影響投身教育的學生比率。

對於離港返回原居地就業的畢業生比率增加，李漢祥認為他們主要考慮本港疫情發展，入境檢疫要求，阻礙了他們往返祖國探親等，又認為即使措施放寬，亦有滯後效應，即人才未必馬上重返香港就業，估計他們仍會觀察一段時間。