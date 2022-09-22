教育
公民學堂 第003期

價值觀解碼：勤勞

【明報專訊】勤勞（Diligence）是教育局提出學生須培育的價值觀和態度之一，期望培養學生勤勞的美德，還有責任感及堅毅精神等，以回饋家庭、社會及國家。

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