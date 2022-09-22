教育
公民學堂 第003期

知識寶庫：內地推廣全民閱讀 從實體到電子書

【明報專訊】閱讀有助提升我們的文字表達和邏輯思考能力。自2006年起，中宣部、國家廣電總局聯同相關部門發起全國全民閱讀活動，包括送贈電子書、舉辦讀書月等，推廣國民的閱讀風氣。

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