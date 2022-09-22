教育
公民學堂 第003期

時事懶人包：9.22萬劏房戶

【明報專訊】2021年《長遠房屋策略》估算全港有12萬戶住在環境欠佳單位，當中約9.22萬為劏房戶。有關注團體建議，政府應為全港劏房登記，並優先安置樓宇消防及結構安全欠佳的租客，以及提供完善安置方案。

上 / 下一篇新聞