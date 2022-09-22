教育
常識天下 第255期

猜猜我是誰：跨越國界的青蛙公主

【明報專訊】同學可有關注今年初的北京冬奧？如果你有留意女子滑雪比賽，應該不會對圖中人物感陌生，她是在2022年北京冬奧代表中國、取得3面獎牌的中美混血滑雪運動員谷愛凌。

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