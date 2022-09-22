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2022年9月22日星期四
常識天下 第255期
中大政政報讀者增2.5倍 「不影響重組」 檢討小組蘇鑰機：收生非唯一考慮 需思學科發展
中大藝墟民女標誌被遮 校方：非地標含政治元素
中大港大師訓課程報名跌 教大課程升
世界之最：最早迎來新一天吉里巴斯
新聞有常識：英國新任女首相
猜猜我是誰：跨越國界的青蛙公主
時事懶人包：9.22萬劏房戶
影視看文化：還未《消失的安妮日記》
放眼中國：內地流行語
知識寶庫：內地推廣全民閱讀 從實體到電子書
大開眼界：廉政公署
價值觀解碼：勤勞
猜猜我是誰：跨越國界的青蛙公主
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【明報專訊】同學可有關注今年初的北京冬奧？如果你有留意女子滑雪比賽，應該不會對圖中人物感陌生，她是在2022年北京冬奧代表中國、取得3面獎牌的中美混血滑雪運動員谷愛凌。
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中大政政報讀者增2.5倍 「不影響重組」 檢討小組蘇鑰機：收生非唯一考慮 需思學科發展
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