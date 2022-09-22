教育
常識天下 第255期

新聞有常識：英國新任女首相

【明報專訊】英國前首相約翰遜早前宣布辭職，由他所屬的政黨選出新黨魁卓慧思（Liz Truss）接任首相。卓慧思上任後首先需尋找一起合作的伙伴，稱為內閣成員。首相、黨魁、內閣……這些都是指什麼？

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