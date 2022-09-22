中大港大師訓課程報名跌 教大課程升

港大設4個教育學士，3個的Band A報讀人數下降，按年跌幅介乎14%至25%；其中教育學士（幼兒教育及特殊教育）跌幅最大，由去年300人放於Band A，今年減25%，共224人。教大則不少教育學士課程報讀人數呈升勢，例如中國語文教育榮譽學士Band A報讀人數升16%。

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，中大和港大的教育學士課程Band A人數呈跌幅，或受學界近年在課程、要求上多種變動影響，例如通識科被公民科取代、出現移民潮等，令學生擔心教育界前景；又稱選讀兩校者本身分數不低，有更多其他科選擇。

政政回升 學友社：社會事件影響減

至於中大政政和中國研究等報讀人數今年回升，吳認為與本港過往政治事件發展有關，「有同學曾擔心選科會否不合適、沒什麼出路等」，但隨時間過去，選科時或減少受社會事件影響。吳分析，JUPAS申請人數雖逐年減少，但JUPAS整體課程數目亦減，包括副學士、高級文憑等，致今年JUPAS普遍課程報讀人數錄得增長。