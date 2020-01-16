中大政政報讀者增2.5倍 「不影響重組」 檢討小組蘇鑰機：收生非唯一考慮 需思學科發展

中大中國研究多3.5倍

根據JUPAS網頁，不少課程改選後Band A報讀人數較去年上升（見表）。在中大，中國研究Band A報讀人數較去年多396，急增3.5倍至508人。中大政政系去年89人放Band A，今年大升2.5倍至313人。

系會主席：部分新生非首志願

創辦逾50年的中大政政系正值「重組」，檢討小組早前在進度報告稱，政政系收生人數和分數欠佳、累積赤字，研究與其他課程重組成新學院。蘇鑰機估計，中大政政系去年收生較遜是非常例外的情况，形容如同「鐘擺」，「學生報讀時參考去年數字，覺得去年好易入，下一年吸引好多人報，現在回復正常」。被問政政系受歡迎度回升，會否影響重組方案，他稱收生人數和成績不是唯一因素，重組對學科發展、行政等是否有利屬「更根本的考慮」。他說，檢討小組已整理持份者意見，並寫入工作報告，包括有師生憂慮被「殺系」，他強調不會隱惡揚善。

中大政政系會主席張凱堯認為，去年政政系收生人數和入學分數下跌，或跟《港區國安法》有關。即使今年報讀人數回升，惟以他觀察，部分新生並非將政政放首志願，而放第二、第三志願，形容該科已被當成「水泡科」。被問學生是否認為政治氣候轉好而入讀，他稱沒特別向新生查詢，但普遍認為政治環境一如既往地差。

中大收生超學額4% 下年目標續「收足生」

中大入學及學生資助處長王家徹透露，今年中大取錄學生人數較3256個學額多4%，「猜不到反應這麼熱烈，學生夠分便要取錄」。他說，今年大多課程能維持以往的入學分數，逾三分之一課程收分不跌反升；新聞與傳播學系等個別科目入學分數有所下跌，但他強調分數仍是很高。

王表示，今年整體聯招申請人數創新低，大學一早預計收生有壓力，故將「收足學生」列首要任務，不希望浪費資助學額。他預計下年收生人數或仍受學生移民或海外升學等影響，申請人數可能再創新低，將維持「收足學生」的目標。