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2022年9月21日星期三
Smarties' Power English 第350期
調查：兩成中學生購物關注環保、公平 75%以價錢分辨「可持續發展」否 團體稱認知不足
47課程納SSSDP 珠海學院兩個剔出剩一
港大研究估算 全球至少兩萬兆隻蟻
生活關鍵詞：失意
生活關鍵詞：古人失意 成就經典詩詞
人物例子庫：人不是為失敗而生。人可以被摧毁，卻不會被擊倒。——海明威《老人與海》
視聽之娛：《明日戰記》︰外星植物覆蓋着的到底是怎樣的城市？
詞中物：對比的張力——《老派約會之必要》
字煮文化：開學吃芹菜
Talk of the town：Hong Kong implements the Red and Amber Codes arrangements
Talk of the town：Vaccine pass
Talk of the town Answers
Horizon：Countries with the most official national languages
Horizon Answers
Game：Tackling hygiene black spots
Game Answers
Talk of the town Answers
■Game
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47課程納SSSDP 珠海學院兩個剔出剩一
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