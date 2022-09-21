港大研究估算 全球至少兩萬兆隻蟻

有關研究成果已於美國國家科學院院刊（PNAS）發表。論文的第一作者、港大生物科學學院前博士後研究員Patrick Schultheiss稱，研究人員幾十年來考察全球螞蟻群落，將所蒐集數以千計的螞蟻樣本逐一識別，並將結果發表在不同學術期刊，團隊從近500個來自各國的研究中彙編數據，量化全球各地螞蟻的密度，估算出螞蟻總數。

該研究亦發現，螞蟻在陸地分佈不均。論文共同第一作者、港大生物科學學院前博士後研究員Sabine Nooten稱，森林有大量螞蟻，但令人驚訝的是，乾旱地區的種群數量亦非常豐富，而在人造的棲息地（國家公園、動物園、鳥類保護區等）中則「不那麼常見」。她說，蟻群分佈不均，令牠們對生態環境可發揮的作用如分解、害蟲控制，受到潛在影響。