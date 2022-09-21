港大研究估算 全球至少兩萬兆隻蟻

【明報專訊】港大生物科學學院昆蟲生物多樣性與生物地理學實驗室的團隊發表一項研究成果，他們估計全球螞蟻數目約為20×10∧15隻（即20,000,000,000,000,000隻，中文單位計為兩萬兆或兩京），約為其他生物學家以往估算的2至20倍。團隊又稱地球上所有螞蟻的重量已超越所有野生鳥類和哺乳動物的總和，或可稱為人類生物量（biomass）的20%。
有關研究成果已於美國國家科學院院刊（PNAS）發表。論文的第一作者、港大生物科學學院前博士後研究員Patrick Schultheiss稱，研究人員幾十年來考察全球螞蟻群落，將所蒐集數以千計的螞蟻樣本逐一識別，並將結果發表在不同學術期刊，團隊從近500個來自各國的研究中彙編數據，量化全球各地螞蟻的密度，估算出螞蟻總數。
該研究亦發現，螞蟻在陸地分佈不均。論文共同第一作者、港大生物科學學院前博士後研究員Sabine Nooten稱，森林有大量螞蟻，但令人驚訝的是，乾旱地區的種群數量亦非常豐富，而在人造的棲息地（國家公園、動物園、鳥類保護區等）中則「不那麼常見」。她說，蟻群分佈不均，令牠們對生態環境可發揮的作用如分解、害蟲控制，受到潛在影響。