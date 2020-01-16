47課程納SSSDP 珠海學院兩個剔出剩一

都大THEi屋宇設備工程新上榜

香港都會大學所獲資助學額為8間院校最多，共1255個，涉18個課程，涵蓋創意寫作與電影藝術、運動及康樂管理、土木工程、食品測試科學等。該校屋宇設備工程及可持續發展、醫療化驗科學、電腦科學等課程新上榜。

職業訓練局屬下香港高等教育科技學院（THEi）下學年有260個學額，較今學年增約一成半（15.6%）；該院屋宇設備工程（榮譽）工學士下學年新加入受SSSDP資助，有25個資助學額。明愛專上學院的翻譯科技（榮譽）文學士同為新上榜，共有10個資助學額。

珠海學院今學年3個課程受SSSDP資助，下學年只剩一個，其中傳播及跨媒體（榮譽）文學士、資訊科學（榮譽）理學士被剔走，仍獲資助的為建築學（榮譽）理學士課程，全校SSSDP學額由100個大減40%，至60個。

另外，當局將增加SSSDP課程資助金額，非實驗室為本課程增710元，至44,950元；實驗室為本課程增至78,280元。教育局表示，SSSDP資助的47個指定課程屬10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技等，其中包括4個獲挑選參加應用學位課程先導計劃的學位課程，局方會繼續研究將更多合適課程納入資助計劃。