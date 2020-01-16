調查：兩成中學生購物關注環保、公平 75%以價錢分辨「可持續發展」否 團體稱認知不足

聯盟於今年1月15日至2月14日以問卷訪問628名中學生，發現75%以產品價錢來分辨消費行為是否符合可持續發展模式，其次是考慮健康及環保。

同學多不知吃波士頓龍蝦危及鯨魚

根據聯合國定義，可持續消費指「在改善生活質素的同時沒有增加對環境的損害，以及犧牲下一代在天然資源上的需要」。聯盟總幹事張一心說，學生將價錢及可持續消費模式掛鈎，反映他們認知不足，「以為可持續只是指經濟方面，更是一種謬誤」，提醒不要只為滿足自己的欲望而消費，必須考慮產品原材料會否破壞生態環境、有否過度包裝等。她以進食波士頓龍蝦為例，稱只有約三成受訪者拒絕食用，反映同學在消費前對產品產地關注不足，不知道捕獲波士頓龍蝦時，會威脅極度瀕危物種北大西洋露脊鯨的安全。

回收方面，31.8%受訪學生表示其所住的區域設「綠在區區」回收點；聯盟亦發現有7區未設固定的「綠在區區」回收站，未能舉辦展覽、導賞團等宣傳環保的活動，促請政府增加回收設施，令回收更方便快捷，以鼓勵中學生實踐可持續消費。

教師：公民科續教可持續發展

香港青年協會李兆基書院學生事務主任、公民與社會發展科（公民科）教師何喬翹說，通識科取消獨立專題探究，學生或較少機會研究環保議題，建議學校可加強跨學科活動，如舉辦主題周及邀請非政府機構合辦工作坊，並盼環保署讓學校申請設入樽機，方便及鼓勵同學回收。她又說，即使公民科取代通識科，課程仍會教授可持續發展的課題，認為兩批修讀不同課程的學生在可持續消費的意識上分別不大。