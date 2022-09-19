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2022年9月19日星期一
常識學堂 第247期
名校生拍愛國歌MV 簡報列中小課程資源
30港生懷技藝 分赴10國競高低
理大85周年同樂 林大輝展球技
公民點對點：毒魔啟發 機械史萊姆面世
公民點對點：創科大趨勢 人才何處來
你識唔識：海外「筍工」變「賣豬仔」
公民挑戰題
焦點新聞
我的興趣：花燈添熱鬧
我的興趣：花燈製作
新聞解碼：山頂纜車復駛
偵探M.A.D. 失去了親人
偵探M.A.D. 失去了親人
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【明報專訊】說出心事
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