教育
常識學堂 第247期

新聞解碼：山頂纜車復駛

【明報專訊】太平山是香港地標之一，遊人在山頂可俯瞰維港景色，亦可到凌宵閣遊覽。山頂纜車已完成翻新及復駛，市民和遊客乘搭這香港最早的機動交通工具，與香港早期人們登上太平山有相同的體驗。

上 / 下一篇新聞