教育
智學公民 第033期

公民點對點：創科大趨勢 人才何處來

【明報專訊】中央「十四五」規劃首次提出支持香港發展四個新興領域，包括建設國際創新科技中心。香港並積極推動創科教育，不少中、小學設STEM教學課程，期望為港培育創科人才，適應全球發展。

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