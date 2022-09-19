教育
智學公民 第033期

公民點對點：毒魔啟發 機械史萊姆面世

【明報專訊】香港中文大學工程系研究團隊研發出形態恍如史萊姆（Slime，又稱鬼口水）、可經口腔進入人體後於體內游走的黏液機械人，成果2022年3月底在科學期刊《先進功能材料》發表。

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