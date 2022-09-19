名校生拍愛國歌MV 簡報列中小課程資源

根據教育局上載網頁的「音樂課程配套資源」，包括《我和我的祖國》簡報，分初小及高小、初中兩版本，並有載列學習策略／學習活動例子的文件。

賞析《我和我的祖國》 冀育「赤子」

局方於簡報提及，《我和我的祖國》由作詞家張藜填詞，音樂家秦詠誠作曲，於1985年發行，2019年由王菲翻唱，是同名電影的主題曲。內有歌詞賞析，例如「你用你那母親的脈搏和我訴說」意指「我和祖國的關係如孩子和母親一般緊密」﹔「浪是海浪的赤子，海是那浪的依托」則是以「赤子」象徵熱愛並忠誠於祖國的人（見表）。簡報所列的音樂知識，則介紹此曲的中西樂器運用、演唱方式、旋律及和聲的編排等。

校長稱「自然」結合愛國教育

創知中學校長黃晶榕稱，其校音樂課已有教授國歌、革命歌及與國家成就發展相關的歌曲，並會與學生分享歌曲的歷史背景，希望以音樂課加強愛國教育。他認為音樂科教師很多時或集中從藝術角度教學，較少培養價值觀；今次當局提供結合學科教學的學習策略或學習活動的例子，能從專業的角度引導教師如何教學，又能順其自然進行愛國教育，會積極採用。他亦稱「愛國教育最重要是與平日課堂結合，要滲透入教育」，期望局方能在各科提供更多教學例子或經驗分享。

教局：多路推國教 各科皆含相關元素

被問到學校是否須將歌曲列入常規音樂課，教育局回覆稱，一直以來，教師會按校情選取不同樂種、風格及文化的音樂，設計課堂內外的綜合音樂學習活動，他們可參考多個《我和我的祖國》的教學資源，以豐富學校的音樂學與教素材。教育局稱，一直以「多重進路，互相配合」方式推動國民教育，各個科目皆蘊含相關學習元素，如中史、地理、音樂科等，未來會持續發展學與教資源，協助學校增潤學生對中華文化的認識和欣賞。