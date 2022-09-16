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智叻中文Smarties' 第502期

語文小錦囊：動物的象徵

【明報專訊】人們給動物的特徵與習性賦予意義，具體地寄托思想和情感。中國著名漫畫家及散文家豐子愷的《白鵝》，描寫白鵝高傲又有靈性，在殘酷的戰爭期間給予他一絲慰藉。

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