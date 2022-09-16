教育
智叻中文Smarties' 第502期

字學中文：烏鴉

【明報專訊】伊索寓言有《烏鴉喝水》故事。一隻聰明的烏鴉，為了喝到瓶子中未滿的水，叼來石頭讓水位升高，最後成功解渴。在廣東俗語中也有烏鴉的蹤影，只是多形容負面情况。每當提起烏鴉，你又會想到什麽呢？

上 / 下一篇新聞