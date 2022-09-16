教育
語文同樂 第588期

作家作法：沒頭沒尾的意識之流

【明報專訊】誰說「故事」 一定要有「起承轉合」？有些「故事」，沒頭沒尾、沒有情節推進，也能成為經典，備受追捧。這類故事，不叫「cult」，叫「流」——「意識流」。

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