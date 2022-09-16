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2022年9月16日星期五
語文同樂 第588期
良師遭弄傷不計較 打磨特殊生綻光芒
減班重災屯門 校長倡降開班線
調查：處無網環境 38%小學生失落
道聽圖說：香港貓島：大澳
道聽圖說：東方威尼斯——大澳
道聽圖說：人貓無分高低
自然手札：黃牛之瞳
閱讀文言：坐言不如起行
閱讀文言參考答案
作家作法：沒頭沒尾的意識之流
時事中文：太陽的媽媽
封面小遊戲答案
字學中文：烏鴉
語文小錦囊：動物的象徵
講故事：小文練力氣
自然手札：黃牛之瞳
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【明報專訊】屈指一算，筆者由市區荔枝角搬進沙頭角荔枝窩村居住，剛滿一年了。荔枝窩村是香港新界北區、吉澳海邊的一條原居民村落，毗鄰船灣郊野公園及印洲塘海岸公園。
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良師遭弄傷不計較 打磨特殊生綻光芒
減班重災屯門 校長倡降開班線
調查：處無網環境 38%小學生失落
道聽圖說：香港貓島：大澳
道聽圖說：東方威尼斯——大澳
道聽圖說：人貓無分高低
自然手札：黃牛之瞳
閱讀文言：坐言不如起行
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作家作法：沒頭沒尾的意識之流
時事中文：太陽的媽媽
封面小遊戲答案
字學中文：烏鴉
語文小錦囊：動物的象徵
講故事：小文練力氣
良師遭弄傷不計較 打磨特殊生綻光芒
減班重災屯門 校長倡降開班線
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時事中文：太陽的媽媽
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字學中文：烏鴉
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講故事：小文練力氣
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