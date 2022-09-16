教育
語文同樂 第588期

自然手札：黃牛之瞳

【明報專訊】屈指一算，筆者由市區荔枝角搬進沙頭角荔枝窩村居住，剛滿一年了。荔枝窩村是香港新界北區、吉澳海邊的一條原居民村落，毗鄰船灣郊野公園及印洲塘海岸公園。

上 / 下一篇新聞