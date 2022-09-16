教育
語文同樂 第588期

道聽圖說：東方威尼斯——大澳

【明報專訊】「貓島」名聲漸大，愈來愈多人為跟貓咪與壁畫「打卡」而到訪大澳。大澳除了好山好水好風情，更是歷史建築及文物的聚集地，值得遊人深度遊覽，細味香港這條著名漁村的昔日面貌。

上 / 下一篇新聞