減班重災屯門 校長倡降開班線

教局：開班線十分寬鬆

教育局回覆，本月底將發信通知學校修訂的班級結構及教職員編制；又說「學生人口未來持續下降是不爭的事實」，將與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，鼓勵業界及早規劃。目前小學開班線為23人，中學為25人。局方重申開班人數準則已「十分寬鬆」。

鄭筱薇表示，受出生率下跌、移民潮影響，屯門區學校面對很大困難，部分開學後積極宣傳以吸納和穩住生源，希望吸引家長在月底的「自行分配學位」時段為子女申請入讀、讓在校生的家長繼續留下，同時招收各級插班生，「大家都在努力，希望（學生人數）有轉機」。

校長：別人不會跨區來屯門

鄭又稱，屯門不似傳統名校林立的油尖旺，「別人不會跨區來屯門區這小區」，倡教育局因應學齡人口下跌下調開班線，由目前92人可開4班降至90人；並促盡快實施全面小班教學，即時讓弱勢學校受惠。

東區佛教中華康山學校今學年獲批核開班數由4減至2，局方昨到校「數人頭」。校長馬中駿說，取錄叩門生後小一可開3班，展望下學年全區推小班，該校可再增班數。但他稱，當區不少學校因移民潮影響收生，「當局長遠要向外推廣，香港有很成功的教育制度，吸引更多人，尤其內地人來港就學」。

教育局長蔡若蓮昨重申，學齡人口下降是結構性問題，冀透過不同策略達至「軟着陸」目標。被問會否一下子大幅度減班或「殺校」，她強調會朝循序漸進、合情合理方向做。