良師遭弄傷不計較 打磨特殊生綻光芒

從未想離港 「同學有進步已很鼓舞」

袁佩兒一畢業便投身匡智張玉瓊晨輝學校，20多年來最深刻的是來自菲律賓、患自閉症及中度智障的非華語學生John。John自幼因視網膜腫瘤需切除左眼，自信心較弱，不稱心便會大發脾氣，甚至「郁手郁腳」。當時擔任John班主任的袁佩兒發現他音樂感特別強，遂安排他參加不同音樂活動，幫助他建立自信。經歷一次次表演經驗，John成為樂隊成員，更學懂流利廣東話，「我看到他身上散發自信的光芒」。

「只要找到亮點 智障也可不平凡」

袁佩兒認為特殊學校的學生在數學、音樂等不同領域都有天分，「覺得智障也可以不平凡，只要你找到他們的亮點，加以發揮和訓練，便會成功」。袁佩兒舉例，特殊學校學生經常不懂表達情緒而有自殘行為，甚至弄傷教師，但這些都不要緊。她最希望學生透過感官、藝術治療等多元輔導策略，學懂如何表達、接受情緒，建立正向人生。

敬師運動委員會昨舉辦敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮，逾1500名教師獲獎，是27屆以來第二高。特首李家超致辭稱，優秀的教師是優質教育的關鍵，是國家富強、民族振興和人民幸福的重要基石。教師除傳授知識，更應培育年輕人成為奉公守法、尊重法治、胸懷家國、放眼世界的新一代。

李家超：裝備教師向下代灌正確價值觀

李家超稱，教育局亦正制訂教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，「提醒教師時刻注意謹言慎行，守法守規，為學生樹立良好榜樣」。他稱，要提升教師的專業性，並裝備他們向下一代灌輸正確價值觀，為學生建立國民身分認同、民族自豪感和主人翁意識。

教育局長蔡若蓮昨被問到指引會否規管教師的公餘時間，她未有正面回應，稱預期今年內公布指引。