教育
公民學堂 第002期

時事懶人包：學生關懷通道

【明報專訊】教育局數據顯示，2022/23學年有約1.8萬名香港學生到內地就讀專上院校。惟疫情持續，內地防疫隔離措施嚴格，部分學生一度因入境配額問題未能入境，教育局早前公布便利措施幫助學生。

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