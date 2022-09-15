教育
常識天下 第254期

奇妙大自然：海洋的漂流者

【明報專訊】海洋覆蓋地球表面約70％，供應我們呼吸的一半氧氣，並為超過10億人提供糧食和生計。從微小的浮游生物，到最大型的動物藍鯨，現時有超過26萬種不同物種在海洋生活。

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