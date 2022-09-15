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教育
2022年9月15日星期四
常識天下 第254期
擬放學前辦課外活動 小學：免未齊針者缺發展
教師普通話科口語達標率增 有人不知「這次又近目標一步了」違規範
「活化珊瑚行動」招100兒童大使
世界之最：最神奇岩石 澳洲烏魯魯
新聞有常識：黃金味蕾
奇妙大自然：海洋的漂流者
時事懶人包：學生關懷通道
解讀關鍵詞：中華人民共和國憲法（Constitution of the People's Republic of China）
中外人物：烏克蘭總統澤連斯基
知識寶庫：生物多樣性×可持續發展
大開眼界：香港機場管理局
放眼經濟：政府經常開支
奇妙大自然：海洋的漂流者
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【明報專訊】海洋覆蓋地球表面約70％，供應我們呼吸的一半氧氣，並為超過10億人提供糧食和生計。從微小的浮游生物，到最大型的動物藍鯨，現時有超過26萬種不同物種在海洋生活。
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擬放學前辦課外活動 小學：免未齊針者缺發展
教師普通話科口語達標率增 有人不知「這次又近目標一步了」違規範
「活化珊瑚行動」招100兒童大使
世界之最：最神奇岩石 澳洲烏魯魯
新聞有常識：黃金味蕾
奇妙大自然：海洋的漂流者
時事懶人包：學生關懷通道
解讀關鍵詞：中華人民共和國憲法（Constitution of the People's Republic of China）
中外人物：烏克蘭總統澤連斯基
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大開眼界：香港機場管理局
放眼經濟：政府經常開支
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教師普通話科口語達標率增 有人不知「這次又近目標一步了」違規範
「活化珊瑚行動」招100兒童大使
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時事懶人包：學生關懷通道
解讀關鍵詞：中華人民共和國憲法（Constitution of the People's Republic of China）
中外人物：烏克蘭總統澤連斯基
知識寶庫：生物多樣性×可持續發展
大開眼界：香港機場管理局
放眼經濟：政府經常開支
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