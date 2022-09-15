教育
常識天下 第254期

新聞有常識：黃金味蕾

【明報專訊】你喜歡吃糖果嗎？在北美，糖果愛好者現在有機會成為專業的「首席糖果官」，每月試吃數千款糖果，要準確試出各種味道。這對你來說是不是優差呢？

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