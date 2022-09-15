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常識天下 第254期

世界之最：最神奇岩石 澳洲烏魯魯

【明報專訊】岩石隨處可見，你印象中的岩石是什麼顏色？澳洲有一塊龐大的紅色岩石，是全球最大的單體岩石。它有個特別名字——烏魯魯（Uluru），背後藏着獨特的澳洲原住民文化。

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