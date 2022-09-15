教師普通話科口語達標率增 有人不知「這次又近目標一步了」違規範

【明報專訊】考評局昨日公布「2022年教師語文能力評核」（又稱教師語文基準試）報告，普通話科「聆聽與認辨」和「口語」兩卷達標率增加，分別上升1.6和6.8個百分點。但報告指出，在「聽辨詞語」部分，有人誤聽「潔具」為「借據」。另外，部分人未能識別不符合普通話規範的說法，例如「這次又近目標一步了」的「近」字；有人則誤判句子為不符合規範，例如「好在有假可放」、「你估摸哪邊兒贏面大？」報告建議，要學好普通話，不可忽略言語的實際運用。