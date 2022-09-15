教師普通話科口語達標率增 有人不知「這次又近目標一步了」違規範

【明報專訊】考評局昨日公布「2022年教師語文能力評核」（又稱教師語文基準試）報告，普通話科「聆聽與認辨」和「口語」兩卷達標率增加，分別上升1.6和6.8個百分點。但報告指出，在「聽辨詞語」部分，有人誤聽「潔具」為「借據」。另外，部分人未能識別不符合普通話規範的說法，例如「這次又近目標一步了」的「近」字；有人則誤判句子為不符合規範，例如「好在有假可放」、「你估摸哪邊兒贏面大？」報告建議，要學好普通話，不可忽略言語的實際運用。
今年拼音卷達標率63.4%，較去年跌1.6個百分點。報告指出，在「根據漢字寫拼音」，部分題目表現較弱，包括「慳吝」、「盡早」和「笑靨」等；至於句子題，較難題目為「口感厚實柔韌」，指評核者要注意按詞語連寫拼音的要求。
英文科寫作卷及格率最低
有人濫用「Firstly Secondly」
在英文科評核報告，寫作卷達標率為55%，是各卷中最低。報告指，有人過度使用「Firstly、Secondly、Moreover、Furthermore」等連接詞，致文章相當公式化。在聆聽卷，有考生將「divine」誤寫「divide」，報告建議評核者多聽不同口音、不同環境使用的英語，改善敏感度。