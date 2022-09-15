擬放學前辦課外活動 小學：免未齊針者缺發展

兒「以為今年可繼續玩鼓」

家長指接種新規削權利

3針准玩課外活動的安排下月1日起實施，小四家長李太向本報稱，兒子因為只接種了1針復必泰，未能參加鼓隊，極為失望及不開心，「上年仲打到優異，以為今年可繼續玩」。她已向校方反映兒子願意即時打針，但負責教師稱要針後滿14天，校方表示再作安排。李太認為安排剝削權利、分化學生。

本報向其他學校查詢下月課外活動安排、未打齊針的學生安排。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，該校沿用上學年安排，將課堂時間表濃縮，利用半日返學時間的下午12時半至1時半，舉行大部分課外活動，希望學生打齊針與否亦不影響其全面全人發展，不過部分活動如閃避球、樂器班等，仍會於放學後的下午2時許舉行。他稱，學生打針情况理想，亦有上升趨勢，高小兩針比例有七成，初小較低只有兩成，會於10月初安排到校打針，以鼓勵接種。

有學校擬Zoom及實體雙軌課

循道學校校長陳淑英說，88%學生已打至少一針，當中逾七成人已打兩針或3針，形容情况理想。她指下月更新接種要求後，估計個別學生未能參加課外活動，故盡量開設Zoom及實體的雙軌課堂，包括奧數興趣班、劍橋英語班；但部分活動如合唱團、舞蹈班等則難有網課。

陳校長又說，有家長得悉接種要求更新，「嗱嗱臨帶未夠針的子女去打」，認為他們大致上不抗拒接種，「畢竟疫情已3年，如不能參與活動，對小朋友成長和經歷都是缺失，家長想讓子女回復正常學校生活，所以他們現在接受程度高了，覺得（打針要求）已常態化了」。

料50人缺席活動 校長嘆困擾

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻說，約900名學生中，116人已打3針，料下月更新要求後，約50名學生不符要求未能參加課外活動，例如需除口罩的管樂團，「對學校幾困擾」，將繼續鼓勵學生接種。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，家長普遍不反對子女打第三針，但部分人期望如首兩針一樣，能安排子女在校打針，學校需時安排，稱有可能令學校需延遲舉辦3針才准參加的活動，或延至10月中。