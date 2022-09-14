中學校長會函特首 促查教師離職原因

稱教界遭抹黑 促政府發聲

中學校長會表示，教師人才大量流失，有學校新學年開始仍未聘得足夠教師，促當局了解教師工作壓力由來，展開全港師資調查，了解教師資歷、教職員變動和離職原因。校長會又表示，政府指導和監督學校時，應致力確保及尊重學校校本管理和教育工作者的專業自主，強化互信關係，避免出現官僚化的管控和被管控者的對立關係，又指教育界被無理抹黑時，政府應適時發聲。

倡凍班數5年 停辦新中學

該會又表示，香港人口面對結構性老化、少子化及移民潮，學童人口減少，學生及開班數目減少，學校面臨裁併或廢校。該會建議當局彈性調節每班派位人數，並應盡快規劃，凍結現行班級數目5年；除重置現有學校，暫停開辦新中學。

校園健康方面，中學校長會引述醫管局2021年數據稱，兒童及青少年精神科錄得逾1.1萬宗新症，當中非緊急新症平均輪候時間長達5年多，同時教師未具專業醫療訓練，現有的防止學生自殺委員會未有效改善問題。該會促請當局增撥資源予醫管局，縮短兒童及青少年精神科輪候時間，並確保地區健康中心具足夠能力提供服務，積極與學校聯繫及早協助輕症或康復中的學生。