爭續辦中一 閩僑質疑視學不公 中一改按人數資助 只收6生

校長：只找缺失未讓解釋 教局：絕非事實

教育局回覆查詢稱，特別視學是因應學校所申請的學校發展方案而進行，安排已考慮疫情等因素。局方稱學校於6月30日致函局方提出上訴，並回應報告及闡述上訴理由，局方上訴委員會充分考慮學校的回應和解釋後，決定上訴無效，所謂「未能讓校方回應及解釋」的說法絕非事實。

教育局5月到閩僑中學特別視學，觀課26次，以評估教育質素。局方近日發表報告，指該校管理、專業領導、課程和評估等多個範疇未達良好水平。報告指學校未參考教師專業階梯及相關培訓要求，為教師制訂持續專業發展計劃，以及課堂完結前教師普遍未帶領學生總結學習重點或反思所學（見表）。

復課初期視學 校長：未必看到真相

閩僑中學校長彭志遠向本報稱，教育局派員視學期間適逢新冠疫情下恢復面授課堂之初，當時僅半天授課，課時由每堂40分鐘縮短至30分鐘，在該段時期視學不公道，「課堂有起承轉合、練習、分組，半小時並不足夠，未必看到我們真的實力，或者未能看到真相」。

報告提到學校未善用教師考績，亦未制訂校長考績機制，未能充分發揮問責。彭志遠強調校方對教師有成熟和完善的評定制度，校長、助理校長、副校長及部門主管皆每年開會評核每名教師的表現；校監與校長有頻密聯繫，對校長表現及續約有持續評估，「他們（教育局）不在場，不知我們用了這麼多時間，然後局方寫這些評價給老師，又能否對教師專業發展有幫助呢？」

被指初中教基本法不足 校方：已滲每科

報告指該校初中課程未能充分涵蓋《基本法》教育相關課題，彭稱說法不正確，該校基本法和國家安全內容已滲透每一科，校方亦每逢周五下午設兩節課講解基本法、德育教育和生涯規劃。彭質疑當局只查找學校缺失，未予解釋機會，「來校5日，我覺得佢哋真係搵窿窿罅罅話你冇做，有做嗰啲冇睇」。

彭說，該校今年只收到6名中一生，開辦一班，教育局對該校中一轉以按人數資助，其他年級則按班數資助，目前仍有足夠資源和教師營運。他說校董會決定繼續辦學，將尋求轉型，包括申辦直資學校，或與其他辦學團體合併。他批評教局僅以殺校來處理收生不足問題，未檢視收生不足的原因。

教育局表示會就教育議題通過多方渠道與不同持份者溝通和蒐集意見，並作綜合考慮。