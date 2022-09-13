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教育
2022年9月13日星期二
星笈中文 第068期
教局料收生不足校逐步停辦 併龍官 九工：利學校學生
龍官教師轉職九工 「官校師常調動 融入不難」
視聽障者演繹觀眾故事 浸大劇場塑共融
文本細讀：初嘗失去，告別童年——木心〈童年隨之而去〉
文本細讀：棄我而去的童年
文言遷移：從十六篇到〈試筆說〉——虛實二途學文言
寫作立意庫：不遇於世的自處方法──〈試筆說〉
文本細讀：棄我而去的童年
【明報專訊】■篇章撮要
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教局料收生不足校逐步停辦 併龍官 九工：利學校學生
龍官教師轉職九工 「官校師常調動 融入不難」
視聽障者演繹觀眾故事 浸大劇場塑共融
文本細讀：初嘗失去，告別童年——木心〈童年隨之而去〉
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文言遷移：從十六篇到〈試筆說〉——虛實二途學文言
寫作立意庫：不遇於世的自處方法──〈試筆說〉
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龍官教師轉職九工 「官校師常調動 融入不難」
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