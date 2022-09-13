視聽障者演繹觀眾故事 浸大劇場塑共融

互動即興形式 演員深受感動

有別一般舞台劇，在一人一故事的劇場不設劇本，改取觀眾與團員互動形式。團員會先邀請現場觀眾打開心扉分享自己的「生命故事」，例如最近的情緒、人生經歷等，團員再即場以肢體動作和說話，「演繹」對方的故事，觀眾或可感受到自己被理解，雙方藉劇場連結起來。

失明的「爾劇場」團員皮蛋伯伯，參與本月初的演出，他難忘有觀眾談及自己的爺爺即使患癌病重，仍爭取時間合影畢業相；皮蛋伯伯深受感動，「少有觀眾將心底最大的感受分享出來，好感觸，談到聲淚俱下」。另一成員、浸大應屆畢業生朱靖山在劇場學習與聾人溝通，「（起初）要勉強用身體語言加（手機）打字才可傾偈，後來開始學手語」。

伍綺琪補充，曾有觀眾談到兒時喪父，至今仍記得父親愛為他拍照，長大後仍惦記爸爸的愛，「這些故事少在大庭廣眾被分享，我們有反思過為何（觀眾願跟我們分享），因為（劇團）表演具感染力，聾人或視障者一起跳舞，表達出富生命力的感覺」。

「戲劇非專屬部分人」

「爾劇場」講求包容性，伍綺琪認為戲劇不是專屬於某些人，「不止是身體好靈活的人才有資格做演員，或某些人的故事才有資格被聽見和看見」，希望舞台上也有視障者或聾人的身影。

伍綺琪談到舉辦活動的困難，稱若獨自營運該項目，或會面對欠缺資金聘請手語翻譯和口述影像員的問題，致視障者或聾人等難共同參與藝術，整件事便「不夠通達」。在浸大文學院學術研究領域資助下，「爾劇場」計劃2020年創立，現有25名成員。