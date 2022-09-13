龍官教師轉職九工 「官校師常調動 融入不難」

在龍官任教約20年的教師萬兆聰，本學年加入九工，任教設計與應用科技。他說官校教師調任屬慣常，兩校過往亦常交流，本身已認識九工教學團隊，「要融入不是太困難」。教育局和校方安排學生受訪，由龍官轉到九工讀中四的陳同學說，家住深水埗，以往到龍官車程25分鐘，九工則是步行距離；他曾到九工「叩門」但未成，去年得悉合併感開心，「節省很多麻煩轉校手續，也在活動中，看到學校（九工）空間廣闊，接待的老師很友善，令我對這學校留下良好印象」。

兩校去年籌備銜接 年初線上交流

另一學生張同學家住彩虹，被問有否想過轉讀其他學校、對兩校合併有何看法，他說「社會就是這樣，什麼事都可能發生」，又以普通話補充「提前適應社會的生活」。九工副校長林國成表示，自教育局去年11月宣布兩校合併，便開始做籌備銜接工作；兩校去年12月開聯席會議，至今年1月邀請龍官中三生參與線上活動，林稱可讓兩校學生交流，「對我們（九工）學生、學校不要陌生」。